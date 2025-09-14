Community Corner: Exposed Secrets with Dwayne McDaniel
In this episode, we speak with Dwayne McDaniel about exposed secrets in our GitHub repositories and figuring out when we’ve been compromised using Honeytoken.
Links:
Dwayne’s site – https://dwayne-mcdaniel.com/
Verizon’s Data Breach Investigations Report – https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
GitGuardian Blog – https://blog.gitguardian.com/
HoneyBadger.io – https://HoneyBadger.io
Listen
|Air date
|September 14, 2025
|Hosted by
|Scott Keck-Warren
|Guest(s)
|Dwayne McDaniel