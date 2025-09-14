PHP Architect logo

Community Corner: Exposed Secrets with Dwayne McDaniel

In this episode, we speak with Dwayne McDaniel about exposed secrets in our GitHub repositories and figuring out when we’ve been compromised using Honeytoken.

Links:
Dwayne’s site – https://dwayne-mcdaniel.com/
Verizon’s Data Breach Investigations Report – https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
GitGuardian Blog – https://blog.gitguardian.com/

HoneyBadger.io – https://HoneyBadger.io
Our Discord – https://discord.gg/aMTxunVx
Buy our shirts – https://store.phparch.com/products/community-corner-podcast-t-shirt

Scott’s Social Media:
Website – https://scott.keck-warren.com/
Bluesky – https://bsky.app/profile/scottkeckwarren.bsky.social
LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/scott-keck-warren-91689810/
Mastodon – https://phpc.social/@scottkeckwarren

Air date September 14, 2025
Hosted by Scott Keck-Warren
Guest(s) Dwayne McDaniel

